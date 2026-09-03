Spalletti: "Grosso e De Rossi mi incuriosiscono, hanno la qualità per essere grandi tecnici"
Il tecnico bianconero ha parlato dei nuovi allenatori giovani
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2026 17:56
A Sportmediaset il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato dei nuovi allenatori: "Aquilani fa grandi cose e sono contento perché lo conosco e l'ho allenato. De Rossi ha tanta personalità e diventerà un grande allenatore, mi incuriosisce la qualità di Grosso perché col Sassuolo ha fatto benissimo."