Spalletti è in arrivo al Viola Park, il tecnico della nazionale sarà a colloquio con Italiano

Il CT dell’Italia Luciano Spalletti ha già incontrato diversi allenatori di Serie A, tra cui Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini e presto farà visita a José Mourinho, Simone Inzaghi, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.L’ex Napoli boss sta sfruttando il suo tempo tra la pausa di settembre e ottobre per incontrare gli allenatori di Serie A e parlare con i giocatori italiani. Era a Torino all’inizio di questa settimana quando ha incontrato l’ex direttore del Napoli Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri.

Si era anche incontrato Milano Mister Pioli nella sosta di settembre, quando l’Italia ha preparato la partita contro l’Ucraina a Milanello. Visita del CT azzurro Torino e Atalantaanche i campi di allenamento.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i prossimi incontri di Spalletti sono già fissati. Visiterà Fiorentina, Inter, Roma e Lazio, parlando con Vincenzo Italiano, Simone Inzaghi, José Mourinho e Maurizio Sarri.

Spalletti ha ribadito di voler costruire un ambiente ‘positivo’ con i club di Serie A.

Secondo la Gazzetta, non saranno convocati più di 26-28 giocatori, più un gruppo di massimo dieci calciatori che non si allenerà a Coverciano, ma saranno a disposizione in caso di necessità.

Spalletti ha anche accettato di rimandare nei rispettivi club Gianluca Mancini, Matteo Politano e Federico Chiesa durante la pausa di settembre per dimostrare la sua buona volontà nei confronti dei club italiani e continuerà a lavorare sul rapporto con allenatori, giocatori e squadre di Serie A nei prossimi mesi.

IL PARERE DI CASSANO SU CHI CRITICA ITALIANO