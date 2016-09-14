Sousa: "Vi spiego perché abbiamo tirato poco. Baba può giocare titolare, i nuovi acquisti..."

Alla vigilia dell'esordio in Europa League ha parlato il tecnico viola Paulo Sousa

Alla vigilia della partita in trasferta in Europa League contro il Paok ha parlato Paulo Sousa in conferenza stampa. Queste le sue parole:

"Domani faremo il nostro esordio, mi aspetto molto dalla squadra. Abbiamo un grande margine di miglioramento

Babacar vi ho detto che io continuo a motivarlo, lo vediamo con attitudine di lavoro e anche a livello di comunicazione con il suo reparto ed altri. Domani può giocare titolare come può sempre giocare lui in tutte le partite.

Non posso cambiare molto perchè quest'anno molti giocatori sono arrivati tardi, perciò abbiamo bisogno di più continuità per arrivare al massimo della nostra permormance individuale e collettiva"

Pochi tiri in porta? Fino ad ora abbiamo giocato solo tre partite. La prima con la Juve con la quale è difficile creare tiri in porta, in casa col Chievo abbiamo creato il minimo sufficiente per vincere con una avversaria ostica ed infine abbiamo giocato solo venti minuti col Genoa. Abbiamo avute queste difficoltà ma miglioraremo con il tempo, anche la condizione crescerà e faremo meglio"

Chi è pronto per i nuovi? Stanno lavorando tutti al massimo, i più pronti sono Carlos Sanchez e Milic"