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Sousa toglie Bernardeschi per Badelj e lo stadio insorge verso il tecnico

Il cambio e la scelta di tirar fuori dal campo Bernardeschi ha fatto esplodere di rabbia quasi tutto lo stadio contro Paulo Sousa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2017 16:58
Sousa toglie Bernardeschi per Badelj e lo stadio insorge verso il tecnico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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È successo al minuto 79, la Fiorentina fa un cambio, esce dal campo Federico Bernardeschi ed entra Badelj, nel momento del cambio lo stadio è praticamente esploso contro il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa, fischi e mugugni molto rumorosi con la Fiesole che poi ha fatto partire diversi cori contro l'allenatore portoghese per questa scelta.

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