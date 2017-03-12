Sousa toglie Bernardeschi per Badelj e lo stadio insorge verso il tecnico

Il cambio e la scelta di tirar fuori dal campo Bernardeschi ha fatto esplodere di rabbia quasi tutto lo stadio contro Paulo Sousa

È successo al minuto 79, la Fiorentina fa un cambio, esce dal campo Federico Bernardeschi ed entra Badelj, nel momento del cambio lo stadio è praticamente esploso contro il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa, fischi e mugugni molto rumorosi con la Fiesole che poi ha fatto partire diversi cori contro l'allenatore portoghese per questa scelta.