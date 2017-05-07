Sousa: "Questo è un gruppo straordinario, Cristoforo merita più di Bernardeschi di giocare"

Oggi meritavamo di vincere. Sono orgoglioso di questa squadra che ha provato a vincere fino alla fine" così Paulo Sousa a fine gara

Paulo Sousa ha parlato dopo la partita a Mediaset, queste le sue parole: “La squadra c’è sempre stata, anche in inferiorità numerica. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, questo mi rende orgoglioso. Abbiamo la responsabilità di onorare al massimo la nostra maglia e la nostra proposta di calcio, i ragazzi mi hanno dimostrato che la condividono e vogliono farlo. Dall’inizio dell’anno scorso il gruppo è stato straordinario. Perché non ho messo Berna all’inizio? Ho preso la decisione di mettere Cristoforo che merita tutte le possibilità che ha. Sta molto bene. Voglio fare i complimenti alla Fiorentina femminile, sono state davvero eccezionali"