Sousa: "Grande vittoria, mancata la cattiveria per chiuderla. Vi spiego le mie parole di ieri sulla realtà e i sogni..."

Oggi abbiamo dato parecchi segnali positivi. Meritiamo più punti di quelli che abbiamo

Dopo la vittoria a Bologna ha parlato Paulo Sousa, queste le parole del tecnico portoghese a Sky Sport:

"La prova di oggi è molto positiva, ci sono stati segnali ottimi da parte della nostra squadra contro un Bologna molto forte e con grande qualità. Il Bologna ci ha fatto correre molto e per questo non siamo riusciti a chiudere questa partita come volevamo. La forza di questo Bologna rende molto importante la nostra vittoria che è molto importante. Sono contento della squadra ma la dovevamo chiudere, non siamo stati abbastanza cattivi per farlo. Le mie parole sui sogni? Le avete interpretate male, basta a parlare di questa cosa. Io e la squadra dobbiamo dare il massimo, io lo devo fare sia per me e sia per tutta la squadra che lo merita. Meritiamo più punti rispetto a quelli che abbiamo in classifica. Kalinic? Abbiamo bisogno che lui sia al massimo" conclude Sousa.