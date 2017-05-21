Sousa e l'ennesima formazione sbagliata che umilia tutto il mercato di Corvino

La partita di ieri è l'emblema della stagione della Fiorentina. Formazione clamorosamente sbagliata e un mercato disastroso...

Olivera terzino, Cristoforo sulla trequarti. Queste le due scelte di ieri di Paulo Sousa che si sono rivelate molto sbagliate. Infatti il tecnico portoghese per provare a dare una sterzata alla partita ha tolto i due giocatori inserendo Babacar e Tello, ed è proprio in quel momento che la Fiorentina ha iniziato a dare qualche fastidio al Napoli di Sarri. Tello poi propizia anche il gol di Ilicic con una bella giocata.

Ancora una volta ieri Sousa ha sbagliato clamorosamente assetto in campo e uomini, gli stessi uomini che Corvino ha portato a Firenze nell'ultimo mercato estivo.

Sousa se ne andrà, ma ultimamente le sue scelte sembrano voler umiliare il mercato fatto dal direttore generale viola. Il tecnico sbaglia formazioni, il direttore ha toppato il mercato. Così che la frittata Fioretina è fatta...