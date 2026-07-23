Soulé salta l'amichevole della Roma: solo gestione o c'è il mercato? Fiorentina alla finestra

L'argentino non è sceso in campo contro il Trastevere ed il suo futuro resta in bilico. I giallorossi devono far cassa e il club viola resta sullo sfondo

Matias Soule non ha preso parte all'amichevole vinta dalla Roma 6-0 contro il Trastevere e la versione ufficiale è quella di una gestione delle forze, visto che l'argentino ha avuto un infortunio importante come la pubalgia, che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, complicando il suo 2025-2026. Normale però che ci sia anche qualche retropensiero legato al mercato.

La Roma ha bisogno di incassare soldi e uno dei calciatori sacrificabili è proprio Soulé. Recentemente Paratici ha avviato i contatti per provare a portarlo in Toscana, ma nel recente passato ci sono state offerte pure dalla Saudi Pro League e dal Fenerbahce, che nella prima metà di giugno ha pressato i giallorossi. La volontà dell'esterno offensivo, per ora, è quella di restare, ma c'è da capire come vorrà utilizzarlo Gasperini. Senza ancora un nuovo esterno, anche la sua permanenza è più probabile.

Lo riporta tuttomercatoweb.com