L’Udinese è a caccia di rinforzi, i friulani stanno aspettando una risposta dalla Fiorentina per avere in prestito Riccardo Sottil. I gigliati sono disposti a lasciarlo partire a patto di riaverlo a Firenze la prossima stagione. I bianconeri puntano anche Dusan Vlahovic ma l’Hellas Verona è in pile per il centravanti serbo. Lo scrive La Nazione.

DALLA FRANCIA, THIAGO SILVA DIVENTERÀ UN NUOVO GIOCATORE DEL CHELSEA