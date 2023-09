Sottil non ci sta: “Non c’è stata partita, la Fiorentina si è affacciata solo una volta in avanti”

Ai microfono di DAZN ha parlato il mister dell’Udinese Sottil. Queste le sue parole: “È difficile andare a casa oggi, specie per i ragazzi. Rispetto la Fiorentina, ma sotto il profilo del gioco non c’è stata partita. Non ho niente da recriminare ai ragazzi: siamo stati tambureggianti, loro si sono affacciati una volta solo in area. Dobbiamo però essere più cinici, perché le qualità le abbiamo. Ma non mi sento di dire nulla di negativo. Abbiamo avuto chance numerose per far gol e la Fiorentina è andata sola una volta in avanti.. Ci serve la vittoria, ma dobbiamo insistere e lavorare”.

