PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO SUPERSTAR, BONAVENTURA ASSIST E GOL. QUARTA, GIOIELLO

Terracciano 8 Se la Fiorentina il primo tempo non subisce gol il merito è solo del portiere viola che fa tre grandi salvataggi. Il migliore quello di piede su Thauvin. Meraviglioso

Dodo SV Il suo infortunio sembra davvero grave, speriamo non sia cosi. Forza ragazzo

Quarta 7 Il gol è una perla assoluta, lo stop, la corsa il tiro preciso. Che bellezza. In difesa tiena fin quando può, con tutte le armi a disposizione

Ranieri 7 Difende con le unghie e con i denti, Prende un giallo che non c’è, gioca sempre al limite ma con successo. Leader

Biraghi 5 Non vince mai un duello contro Ebosele che lo salta in tutti i modi possibili. Cerca di salvarsi con l’esperienza e la furbizia ma spesso non basta. Tutti i cross tentati, non gli sono riusciti

Maxime 5 Spaesato, sempre fuori dal gioco, viene sovrastato. Non gli manca il coraggio nelle giocate e la voglia di incidere ma l’impressione era quella di un pesce fuor d’acqua

Mandragora 5,5 Il solito compitino che non basta, da li ci si aspetta altro.

Bonaventura 7,5 L’assist per Quarta porta la sua firma, è un gioiello per tempi e precisione. Contro la fisicità dell’Udinese cerca di fare il massimo con tutta la tecnica che ha nel suo bagaglio. Il gol finale è il timbro del suo capolavoroa che a

Kouamè 5,5 Mezzo voto in più per la generosità che mette sempre e che tiene sempre in apprensione gli avversari. Per il resto sbaglia tanto, diverse volte perde anche alcuni duelli in fase difensiva che per poco non diventano letali

Brekalo 5 Si vede poco e quando si vede è sempre troppo timido e impacciato. Non prende mai iniziativa

Nzola 6 Dopo Genova, la miglior gara in viola. Si sacrifica tanto, tiene palla, fa salire la squadra, è punto di riferimento per la manovra che spesso lo cerca per per prendere fiato. Con la sua fisicità mette in difficoltà la difesa friulana

Kayode 6,5 Ottima partita per il classe 2004 che entra a freddo e non si lascia mai sorprendere. Diversi ottimi recuperi e una presenza costante sia in fase difensiva che in fase offensiva

Beltran 5,5 Entra giocando in coppia con Nzola ma praticamente perde tutti i palloni che gli capitano. Da salvare la voglia

Milenkovic 6 Entra e si piazza al centro della difesa a tre. Combatte come è abituato a fare e guida bene la difesa

Arthur 6 Aiuta nel mantenere il risultato risultando utile sia in fase di palleggio che in fase di interdizione

Duncan 6,5 Buona gamba che aiuta la squadra nella lotta degli ultimi 20 minuti. Poi il gol di Bonaventura porta la sua firma

