Sottil: “Legame speciale con la Fiorentina. Spero di sfogare la voglia e la rabbia immagazzinata in campo”

A margine dell’amichevole contro la Primavera, l’esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil ha parlato ai canali ufficiali del club del suo percorso di riabilitazione e degli obiettivi per il 2023: “Oggi mi sento bene. Dopo l’operazione di venti giorni fa il mio obiettivo è rientrare in gruppo il prima possibile. Il campo ed il calcio giocato mi mancano tantissimo. Tutta la voglia e la rabbia che ho immagazzinato spero di sfogarla in campo quando tornerò. Con questa squadra e questa città ho un legame speciale: il mio sogno era esordire qui al Franchi davanti ai tifosi fiorentini e sono molto orgoglioso di averlo realizzato. I tifosi? Mamma mia, sono fantastici”.