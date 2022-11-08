Sottil è out dal 18 Settembre ma rassicura i tifosi: "Dopo le nuvole c'è sempre il sole"

L'esterno viola classe 1999 è ai box ormai da quasi 2 mesi, e molto probabilmente lo rivedremo in campo nel 2023

Riccardo Sottil è ormai lontano dai campi dall'ultima vittoria casalinga della Fiorentina in campionato, quando la squadra di Italiano si impose per 2-0 contro l'Helas Verona. Il classe 1999 sta recuperando da un infortunio alla schiena e con molta probabilità tornerà a giocare solamente dopo la sosta del Mondiale. Lui nel frattempo continua ad allenarsi e su Instagram scrive:

"Dopo le nuvole c'è sempre il sole e sarà un sole ancora più potente"

GAZZETTA, INFORTUNIO SOTTIL

https://www.labaroviola.com/gazzetta-sottil-la-schiena-sta-migliorando-niente-intervento-continua-la-terapia-conservativa/191658/