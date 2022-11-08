Gazzetta, Sottil, la schiena sta migliorando: niente intervento, continua la terapia conservativa 

Italiano fa la conta dei giocatori a disposizione, Sottil rientrerà nel 2023

Intanto, Italiano fa la conta dei disponibili. Gonzalez si sta allenando in gruppo e oggi si saprà se potrà tornare tra i convocati. Appuntamento a dopo la sosta per Sottil: la visita di controllo ha testimoniato che la sua schiena sia in miglioramento, così si proseguirà con la terapia conservativa sperando non ci siano passi indietro. Capitolo a parte per Castrovilli dopo il terribile infortunio al ginocchio di aprile. Il ritorno a un lavoro parziale sul campo ha rassicurato tutti, soprattutto perché nell’ultima visita a Roma sono stati certificati gli incredibili miglioramenti alla mano del numero 10. L’evoluzione clinica è straordinaria, pari alla sua forza di volontà. Fondamentale al pari della parte medica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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