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Gazzetta, Sottil, la schiena sta migliorando: niente intervento, continua la terapia conservativa 

Italiano fa la conta dei giocatori a disposizione, Sottil rientrerà nel 2023

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2022 08:17
Gazzetta, Sottil, la schiena sta migliorando: niente intervento, continua la terapia conservativa  - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Riccardo Sottil (ACF Fiorentina)

Intanto, Italiano fa la conta dei disponibili. Gonzalez si sta allenando in gruppo e oggi si saprà se potrà tornare tra i convocati. Appuntamento a dopo la sosta per Sottil: la visita di controllo ha testimoniato che la sua schiena sia in miglioramento, così si proseguirà con la terapia conservativa sperando non ci siano passi indietro. Capitolo a parte per Castrovilli dopo il terribile infortunio al ginocchio di aprile. Il ritorno a un lavoro parziale sul campo ha rassicurato tutti, soprattutto perché nell’ultima visita a Roma sono stati certificati gli incredibili miglioramenti alla mano del numero 10. L’evoluzione clinica è straordinaria, pari alla sua forza di volontà. Fondamentale al pari della parte medica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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