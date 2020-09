Sottil andrà al Cagliari dopo l’Under 21: piazza giusta per crescere e mettersi in mostra

Il futuro di Riccardo Sottil è deciso, sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Di Francesco l’ha espressamente richiesto a Giulini per inserirlo nel suo 4-3-3. Accordo trovato con la Fiorentina per un prestito con diritto di riscatto. Questa è l’occasione per il giovane per mettersi in mostra. Il suo contratto con i viola scade nel 2024 ma lo spazio che ha trovato a Firenze è troppo poco. Cagliari è una piazza stimolante per il ragazzo, pronta ad accoglierlo dopo l’Under 21. Lo scrive La Nazione.

