Sottil avverte: "L'Atalanta avrà voglio di rivalsa, ma questa volta noi giochiamo nel nostro stadio"

Riccardo Sottil ha parlato nella settimana che porta alla partita contro l'Atalanta, l'esterno viola è uno dei più in forma del momento

slot gacor Riccardo Sottil ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le parole del gioiello viola classe 99: "Prima dello Spezia avevo sensazioni positive, l'Atalanta avrà voglio di rivalsa ma noi siamo in un momento ottimo perchè veniamo da due vittorie contro Atalanta e Spezia e affrontiamo l'Atalanta davanti ai nostri tifosi nel nostro stadio" conclude Sottil.

AMOR RACCONTA LA SUA ESPERIENZA ALLA FIORENTINA

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