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Sottil avverte: "L'Atalanta avrà voglio di rivalsa, ma questa volta noi giochiamo nel nostro stadio"

Riccardo Sottil ha parlato nella settimana che porta alla partita contro l'Atalanta, l'esterno viola è uno dei più in forma del momento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2022 15:50
Sottil avverte: "L'Atalanta avrà voglio di rivalsa, ma questa volta noi giochiamo nel nostro stadio" - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

slot gacor Riccardo Sottil ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le parole del gioiello viola classe 99: "Prima dello Spezia avevo sensazioni positive, l'Atalanta avrà voglio di rivalsa ma noi siamo in un momento ottimo perchè veniamo da due vittorie contro Atalanta e Spezia e affrontiamo l'Atalanta davanti ai nostri tifosi nel nostro stadio" conclude Sottil.

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