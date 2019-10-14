Sospiro di sollievo Chiesa, potrebbe giocare contro il Brescia. Dall'ambiente viola arrivano buone notizie

Con la maglia verde della Fiorentina ha giocato una grande partita nella vittoria contro il Milan poche settimane fa. Con un’altra maglia verde, stavolta della Nazionale, ha invece fatto prendere un b...

Con la maglia verde della Fiorentina ha giocato una grande partita nella vittoria contro il Milan poche settimane fa. Con un’altra maglia verde, stavolta della Nazionale, ha invece fatto prendere un bello spavento a tutti i tifosi viola. Federico Chiesa è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo della sfida contro la Grecia per un problema muscolare.

Ansia, per fortuna, durata poco. L’attaccante è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni tendinee.Inaccordo con lo staff della Nazionale, il calciatore ha fatto rientro a Firenze dove inizierà subito un percorso di recupero personalizzato.

Pronto subito?

Lavoro specifico quindi in attesa del via libera. Questo il programma dei prossimi giorni. Il gruppo viola (senza ovviamente coloro impegnati ancora con le proprie Nazionali), si ritroverà oggi per riprendere gli allenamenti alle 15 dopo i due giorni di riposo concessi da Montella.

Chiesa abbasserà la testa, si rimboccherà le maniche, e darà il 100% per non saltare nemmeno una partita. Perché la speranza è di riuscire a consegnare il gioiello viola a Montella fin dalla ripresa del campionato, sfruttando anche le ore di riposo concesse dal calendario. La Fiorentina giocherà infatti a Brescia lunedì sera e questo induce tutto l’ambiente a pensare positivo.

Paura passata quindi e grande ottimismo. Che ovviamente non significa certezza assoluta della sua presenza contro i bresciani. Ma appunto, il tempo sembra essere dalla parte di Montella.

Gazzetta dello Sport