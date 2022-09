Sorride Firenze, la Fiorentina vince 2-0 battuto il Verona. In gol Ikoné e Gonzalez

Al 4′ occasione per la Fiorentina sui piedi di Kouame. All’8′ Lazovic prova il tiro ma è in fuorigioco. Al 10′ Mandragora prova la botta dalla distanza che finisce però a lato. Al 12′ Sottil mette dentro per Kouame che tocca il pallone di testa ma non impensierisce Montipò. Al 13′ Ikone scappa sulla fascia e poi si accentra e con un trio preciso batte Montipò, 1-0 per la Fiorentina. Al 21′ Ikone allarga per Venuti che prova il tiro, Montipò salva spedendo il pallone in angolo. Al 24′ Ikone prova il tiro Montipò para. Al 26′ Coppola fa fallo su Kouame, rigore per i viola. Dal dischetto Biraghi sbaglia, Montipò para agevolmente. Al 28′ Henry segna ma è in fuorigioco. Al 30′ Venuti prova il tiro dalla distanza, Montipò manda il pallone in angolo. Biraghi batte bene l’angolo, incornata di Quarta salva ancora il Verona Montipò. Al 43′ Ikone finta, alla fine il Verona recupera il pallone prima della linea di porta.

Al 52′ gran botta dalla distanza di Bonaventura, Montipò salva il 2-0. All’81’ Kallon ha provato a beffare Terracciano, salva Mandragora spedendo via il pallone. Al 90′ Mandragora mette dentro per Nico Gonzalez che sigla il 2-0 per i viola. Fiorentina-Verona finisce 2-0.

