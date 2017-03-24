A sorpresa è Luciano Spalletti il grande favorito per la panchina viola. Fiorentina in forte pressing

Solo in seconda posizione ci sono Giampaolo e Sarri ma la società viola lavora per portare a Firenze Luciano Spalletti

Come riportato da Tuttomercatoweb è Spalletti il grande obiettivo di Corvino per la panchina della Fiorentina a partire dal prossimo giugno. Il suo futuro con la Roma è un vero e proprio rebus, il futuro di Luciano. Il suo "se non vinco, vado", classifica e competizioni alla mano, lascia con sè la speranza giallorossa di riuscire a ribaltare il risultato in Coppa Italia contro la Lazio visto che in campionato, a nove giornate dalla fine, il distacco dalla Juventus capolista è di 8 punti. E in tutto questo la Fiorentina avrebbe messo il nome del tecnico di Certaldo come primo della lista per l'estate. Un'impresa complicata, alla quale i Viola starebbero lavorando da tempo. Marco Giampaolo e Maurizio Sarri sono gli altri nomi caldi, ad oggi più indietro Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici ma quel che filtra nelle ultime ore è che anche l'Inter avrebbe iniziato a sondare la situazione per il futuro di Spalletti.