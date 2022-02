Soprintendenza non vuole strisce su campi di allenamento al Viola Park perchè rovinano la vista

Le parole di Commisso pronunciate ieri sul Viola Park hanno stupito tutti, il presidente viola auspicava il mantenimento delle promesse ai politici fiorentini e toscani, su tutte l’arrivo della tramvia in zona Viola Park a Bagno a Ripoli e il parcheggio in modo da permettere l’arrivo dei tifosi nella struttura. Sul Viola Park Commisso ha anche parlato di una sua paura:

“Sento voci dell’impossibilità di poter fare campi sintetici e di poter tracciare linee sul campo, spero siano voci totalmente false, noi vogliamo solo giocare a pallone”

In realtà c’è davvero questa possibilità, il soprintendete Pessina potrebbe anche chiedere alla Fiorentina di non tracciare le linee bianche sui campi e anche di non permettere più di 2 campi sintetici nel centro sportivo, tutto questo per non deturpare il paesaggio. Come già ha detto Commisso ieri, si spera che siano solo delle inutili paure.

DALLA SVIZZERA: “CABRAL MEGLIO DI SALAH AL BASILEA”