Sonetti: “Sottil è molto forte, l’ho sempre sostenuto. Essere italiano non deve essere uno svantaggio”

Nedo Sonetti, ex tecnico, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto della situazione in casa Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

NAZIONALI “C’è un allenatore e deciderà quello che è meglio per la squadra. Il fatto che Gonzalez torni da una trasferta così impegnativa il giorno prima della partita potrebbe essere un problema, mentre Sottil è forte, l’ho sempre sostenuto fin da quando l’ho visto giocare e penso che per lui possa esserci spazio. Non so però se dal primo minuto o a gara in corso”.

SOTTIL “È estremamente interessante da seguire ed essere italiano non deve essere un handicap. Nico Gonzalez è davanti a lui nelle gerarchie, ma se c’è l’occasione bisogna misurare le sue capacità”.

TORREIRA “Credo che sia un innesto molto importante. Il regista è fondamentale in ogni squadra, potrà far bene. I viola hanno operato molto bene sul mercato”.

CENTROCAMPO “Il nuovo modulo di gioco può essere anche un ritorno allo splendore per Amrabat. Concettualmente mi sembra un giocatore buono, anno scorso ha avuto diversi inconvenienti, ma potrebbe essere uno dei due mediani. Al posto di Torreira la vedo un po’ più difficile”.

ATALANTA “La Dea ha sempre un momento così ad inizio campionato, se giocasse come ha invece dimostrato più volte di saper fare sarebbe un guaio”.

FIORENTINA SORPRESA “Siamo nel campo della teoria pura. C’è possibilità di vedere qualcosa di diverso e migliora, ma va fatto lavorare Italiano in modo tranquillo. Facciamolo maturare insieme alla squadra e tra un po’ potremo valutarlo meglio”.

PULGAR–TORREIRA “Ho dei dubbi. La Fiorentina deve dimostrare di aver fatto un salto di qualità negli ultimi due anni”.

CALLEJON “Il 4-3-3 è a lui più congeniale. Al Napoli ha dimostrato di avere grandi attitudini, ma anno scorso ha avuto problemi a livello tattico e non ha fatto vedere il suo valore. Adesso deve dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione”.

