Queste le parole rilasciate da Nedo Sonetti ex allenatore ai microfoni di Radio Bruno: “Pioli e Iachini? Sono due bravi allenatori, stanno facendo molto bene con il Milan e con la Fiorentina. Non so se sono in bilico per il prossimo anno, mi sembra ingiusto di parlare di ciò oggi. Se ad un allenatore dai fiducia devi supportarlo anche nei momenti difficili. Se rimpiango non aver allenato i viola? Sono toscano quindi amiamo la nostra regione, mi è sempre dispiaciuto ma non ci sono mai arrivato”.