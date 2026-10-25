"Soliti limiti e solite ombre, su tutte l’attaccante fantasma e il portaombrelli che lo sostituisce"
L’attacco viola ancora una volta non convince: Pellegrino e Beto deludono, confermando le difficoltà offensive della Fiorentina
Al termine di Inter-Fiorentina, conclusa sul 2-1 a favore dei nerazzurri, Luca Speciale commenta la prestazione viola, riconoscendo i meriti dell’Inter ma sottolineando anche i limiti della squadra toscana, tra cronici problemi offensivi, difficoltà a centrocampo e qualche critica alla telecronaca di DAZN.
Ecco il testo integrale del suo tweet:
«Risultato giusto, l’Inter ha giocato, meritato, scheggiato due traverse e sbattuto in un buon De Gea.
La Fiorentina è stata sicuramente più in partita che in altre occasioni ed un punto d’incoraggiamento, per l’applicazione, lo avrebbe anche meritato. Ma le gare durano 96 minuti e noi le finiamo sempre prima.
Restano noti limiti e solite ombre, su tutte l’attaccante fantasma e il portaombrelli che lo sostituisce in modo ancor più dannoso. (Vero direttore?)
Vieri esterno è una calamità mentre la mediana è tra i punti deboli di una squadra che fatica a fare filtro, dare ritmo e trovare riferimenti certi.
Infine grazie a @DAZN_IT per averci fornito la telecronaca di Inter Channel senza costi aggiuntivi (con il telecronista ad accompagnare ogni tiro, dei padroni…di casa, addirittura gridando “eccolo….”).»