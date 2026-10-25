"Soliti limiti e solite ombre, su tutte l’attaccante fantasma e il portaombrelli che lo sostituisce"

Risultato giusto, l’Inter ha giocato, meritato, scheggiato due traverse e sbattuto in un buon De Gea. La Fiorentina è stata sicuramente più in partita che in altre occasioni ed un punto d’incoraggiamento, per l’applicazione, lo avrebbe anche meritato. Ma le gare durano 96 minuti e noi le finiamo sempre prima. Restano noti limiti e solite ombre, su tutte l’attaccante fantasma e il portaombrelli che lo sostituisce in modo ancor più dannoso. (Vero direttore?) Vieri esterno è una calamità mentre la mediana è tra i punti deboli di una squadra che fatica a fare filtro, dare ritmo e trovare riferimenti certi. Infine grazie a @DAZN_IT per averci fornito la telecronaca di Inter Channel senza costi aggiuntivi (con il telecronista ad accompagnare ogni tiro, dei padroni…di casa, addirittura gridando “eccolo….”). #Fiorentina