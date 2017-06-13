Sky Sport, sabato incontro Mirabelli - Corvino per Kalinic. La Fiorentina chiede 30 milioni

Montella ha chiesto di portare a Milano Niola Kalinic. La Fiorentina spara alto e sabato ci sarà l'incontro tra le parti

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2017 00:18

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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