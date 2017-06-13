Sky Sport, sabato incontro Mirabelli - Corvino per Kalinic. La Fiorentina chiede 30 milioni
Montella ha chiesto di portare a Milano Niola Kalinic. La Fiorentina spara alto e sabato ci sarà l'incontro tra le parti
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2017 00:18
Secondo quanto riportato da Sky Sport, sabato ci sarà l'incontro tra il direttore sportivo del Milan Mirabelli e Pantaleo Corvino per Kalinic richiesto da Vincenso Montella. Il Milan vorrebbe prendere il centravanti croato ma la richiesta della società viola è di 30 milioni. Mirabelli e Fassone sperano di abbassare le pretese del club viola.