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Sky Sport: "Nico Gonzalez ha chiesto alla Fiorentina di essere ceduto, ha accordo con la Juventus"

Nico Gonzalez vuole andare alla Juventus, ha un accordo con la società bianconera e non vuol più giocare nella Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2024 11:05
Sky Sport: "Nico Gonzalez ha chiesto alla Fiorentina di essere ceduto, ha accordo con la Juventus" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta Sky Sport, Nico Gonzalez è sempre più lontano dalla Fiorentina e ha chiesto al club di poter essere ceduto. Ha già l’accordo sia con la Juventus (e di massima anche con l’Atalanta), in uno stallo di mercato che riguarda il proprio futuro che al momento lo scontenta. Tra l’altro, Nico poggia la propria volontà di voler salutare Firenze su una promessa fatta dalla società dopo le offerte da parte di Leicester e Brentford che erano state rifiutate in passato. Nico però non parte se prima la Fiorentina non prende il sostituto, ovvero Gudmundsson, a sua volta bloccato dal mancato arrivo del suo “rimpiazzo” al Genoa.

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