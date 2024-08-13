Sky Sport: "Nico Gonzalez ha chiesto alla Fiorentina di essere ceduto, ha accordo con la Juventus"

Nico Gonzalez vuole andare alla Juventus, ha un accordo con la società bianconera e non vuol più giocare nella Fiorentina

Come riporta Sky Sport, Nico Gonzalez è sempre più lontano dalla Fiorentina e ha chiesto al club di poter essere ceduto. Ha già l’accordo sia con la Juventus (e di massima anche con l’Atalanta), in uno stallo di mercato che riguarda il proprio futuro che al momento lo scontenta. Tra l’altro, Nico poggia la propria volontà di voler salutare Firenze su una promessa fatta dalla società dopo le offerte da parte di Leicester e Brentford che erano state rifiutate in passato. Nico però non parte se prima la Fiorentina non prende il sostituto, ovvero Gudmundsson, a sua volta bloccato dal mancato arrivo del suo “rimpiazzo” al Genoa.

BLAZQUEZ CONFERMA, ECCO LE SUE PAROLE

https://www.labaroviola.com/blazquez-conferma-gudmundsson-parte-solo-quando-troviamo-il-suo-sostituto-fiorentina-in-attesa/264009/