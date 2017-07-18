Sky Sport, l'Inter ha chiuso per Vecino, pagata la clausola di 24 milioni alla Fiorentina
Kalinic ha più possibilità di andare al Milan rispetto agli altri calciatori perché costa di meno e piace a Montella" così Luca Marchetti
Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a TMW radio, queste le sue parole:
Kalinic ha più possibilità degli altri di essere preso, costa di meno e piace a Montella, dà garanzie sul piano tecnico e tattico. Gli altri hanno più appeal a livello internazionale.
Il mercato dell’Inter è diverso da quello del Milan e deve tenere conto degli accordi con la Uefa per il fair-play. Dipende molto anche dalla cessione di Perisic, intanto hanno chiuso per Vecino con la Fiorentina pagando la clausola di 24 milioni.
La Fiorentina ha chiesto Pjaca e Sturaro alla Juventus in cambio di Bernardeschi più soldi. La trattativa però è ancora lunga"