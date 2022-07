Sky Sport, la Fiorentina chiede 20 milioni per Milenkovic. Marotta spera nell’ok di Suning per affondare il colpo

Dopo aver perso Bremer, prosegue il pressing dell‘Inter per Nikola Milenkovic. I nerazzurri avrebbero individuato nel difensore della Fiorentina l’identikit perfetto per rafforza il reparto arretrato di mister Simone Inzaghi. Ma la società viola non è intenzionata a fare sconti e non scende dalla richiesta di 20 milioni di euro. Giuseppe Marotta spera nell’ok di Suning per fare un’offerta congrua ai viola.