Sky Sport, Juric perplesso e sorpreso dalle scelte di Paulo Sousa in formazione

Una formazione della Fiorentina molto strana e curiosa, se ne è accorto anche il tecnico del Genoa Juric

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'allenatore del Genoa Juric è rimasto molto sorpreso e perplesso dalla formazione mandata in campo da Paulo Sousa. Immediatamente Juric ha trasmesso le sue idee alla sua squadra. Una formazione destinata molto a far discutere