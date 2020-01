Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la Fiorentina alza il pressing per Amrabat e trova l’intesa con il giocatore. In queste ore è in programma un incontro tra il club viola e gli agenti del giocatore, in modo da definire un accordo già impostato da settimane. La Fiorentina è quindi pronta a presentare un’offerta scritta al Verona, che continua a chiedere circa 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

La trattativa potrà quindi sbloccarsi nelle prossime ore, nonostante ci sia ancora distanza tra i due club. Il Verona dovrebbe infatti prima riscattare Amrabat dal Brugge, per poi cederlo alla Fiorentina. I contatti sono continui. Il giocatore, da parte sua, non ha mai dato il suo consenso definitivo al Napoli, che però a differenza della Fiorentina aveva già trovato l’accordo con il Verona per il trasferimento a giugno.