Come annuncia Sky Sport è riaperta la pista Fiorentina per Gennaro Gattuso. Le parti hanno ripreso a parlare e Ringhio sembra fortemente intenzionato a lasciare il Napoli per approdare in viola. Anche Aurelio De Laurentiis non ha cambiato idea, nonostante al momento sia virtualmente in Champions League. Il rapporto tra i due è più disteso, ma le problematiche restano e sicuramente riemergerebbero nella prossima stagione: è per questo che ADL e Rino si separeranno. A riportarlo è Tutto Napoli