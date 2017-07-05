Sky Sport, domani Borja Valero dirà pubblicamente ai tifosi della Fiorentina che vuole lasciare Firenze

Sarebbe questa la volontà della società viola, far annunciare al calciatore la decisione di lasciare la Fiorentina per andare all'Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport questa sera, Borja Valero annuncerà domani in pubblico la sua decisione di lasciare la Fiorentina. Corvino continua a ripetere che il calciatore non è sul mercato e spinge affinché sia proprio il centrocampista a dire pubblicamente che vuole andare via. Secondo l'emittente tutto questo avverrà nella giornata di domani.