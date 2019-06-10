Sky Sport conferma, Commisso ha offerto la risoluzione del contratto a Corvino. Montella verso la conferma

Primi passi della nuova Fiorentina di Commisso. Il neo patron del club viola tornerà negli Stati Uniti nelle prossime ore, ma nella giornata di oggi ha contrattato in un albergo a Firenze la risoluzio...

Primi passi della nuova Fiorentina di Commisso. Il neo patron del club viola tornerà negli Stati Uniti nelle prossime ore, ma nella giornata di oggi ha contrattato in un albergo a Firenze la risoluzione con il ds Pantaleo Corvino.

Resta inoltre da conoscere il futuro dell'allenatore. L'intenzione di Commisso è quella di scegliere in prima persona la figura che guiderà la squadra, ma le ultime indiscrezioni riferiscono che si va verso la conferma di Montella, con i primi dialoghi già avvenuti. È infatti previsto un incontro a New York, dove l'allenatore farà tappa al rientro dall'India.

GianlucaDiMarzio.com

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