Sky Sport, Chiesa vicino alla preminenza alla Fiorentina, Juventus senza soldi. Esuberi non venduti

Federico Chiesa e la Juventus potrebbero non riuscire ad “abbracciarsi” in questa finestra di mercato: come riportato da “Sky Sport”, infatti, la Juventus avrebbe grosse difficoltà a cedere gli esuberi necessari all’acquisto dell’attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale, che, a qusto punto, dovrebbe restare in Toscana. Anche il Milan, altro club interessato a Chiesa, si sarebbe ormai defilato. Lo scrive Tutto Juve.

