Sky: Manchester United su Milenkovic della Fiorentina. Tentativo a Gennaio. L’alternativa...

Un nuovo rinforzo in difesa per il Manchester United. La società inglese infatti è alla ricerca di un difensore di livello da inserire nella rosa di Josè Mourinho, investimento importante che i Red De...

Un nuovo rinforzo in difesa per il Manchester United. La società inglese infatti è alla ricerca di un difensore di livello da inserire nella rosa di Josè Mourinho, investimento importante che i Red Devils potrebbero effettuare già nel corso della sessione invernale di calciomercato, altrimenti tutto sarà posticipato alla prossima estate. A gennaio dunque o a giugno, ma un nuovo difensore arriverà allo United, decisione ormai presa. Tanti i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti della società inglese, che guardano con attenzione anche al mercato italiano: tra i giocatori maggiormente seguiti e più apprezzati della nostra Serie A c'è sicuramente Nikola Milenkovic, classe 1997 di proprietà della Fiorentina. 16 presenze nella scorsa stagione, la prima in Serie A, dodici gare su dodici sempre da titolare nel ruolo di terzino destro (nasce come centrale) e due gol invece in questa prima parte di campionato. Un punto fermo per la formazione allenata da Pioli, che con ogni probabilità nel breve periodo dovrà provare a resistere all'assalto dello United.

Se Nikola Milenkovic al momento rappresenta la prima scelta sul mercato italiano per il Manchester United, i Red Devils hanno individuato sempre in Serie A l'eventuale alternativa al calciatore della Fiorentina: si tratta di Joachim Andersen, danese classe 1996 tra le grandi sorprese di questo avvio di stagione.

fonte: Sky Sport