Sky, l'Inter voleva inserire Bernardeschi nella trattativa per Jovetic. No della Fiorentina, è intoccabile

Trattativa Inter - Fiorentina per Jovetic? I nerazzurri hanno chiesto Bernardeschi ma per la Fiorentina è stato un no secco

Secondo quanto riportato da Sky nella trattativa fra la Fiorentina e l'Inter per portare Stevan Jovetic in maglia viola la società nerazzurra ha chiesto di inserire nell'operazione anche il talento viola Federico Bernardeschi, la risposta è stata un no secco e subito definitivo della Fiorentina che non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo gioiello per qualsiasi cifra. L'operazione è poi proseguita spedita fra i due club che ormai sono ad un passo dal chiudere l'accordo definitivo, con Jovetic che torna a Firenze in prestito con diritto di riscatto e ingaggio decurtato, ma in questa trattativa non è entrato il talento di casa viola, che resta un'intoccabile della Fiorentina.