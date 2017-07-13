Sky, la Fiorentina ha chiesto Pjaca in prestito biennale con diritto di riscatto, secco no della Juventus

Sky chiarisce, la Juventus non vuole assolutamente cedere alla Fiorentina Marko Pjaca

Nell'edizione serale di Sky Sport 24, il giornalista dell'emittente satellitare ed editorialista di Tuttomercatoweb Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato e sulla voce di un possibile approdo a Firenze di Marko Pjaca come parziale contropartita per Bernardeschi: "La Fiorentina ha chiesto Pjaca nell'operazione Bernardeschi, un prestito biennale. La risposta della Juventus è stato un no decisamente secco".