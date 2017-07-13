Sky, la Fiorentina ha chiesto Pjaca in prestito biennale con diritto di riscatto, secco no della Juventus
Sky chiarisce, la Juventus non vuole assolutamente cedere alla Fiorentina Marko Pjaca
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 21:46
Nell'edizione serale di Sky Sport 24, il giornalista dell'emittente satellitare ed editorialista di Tuttomercatoweb Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato e sulla voce di un possibile approdo a Firenze di Marko Pjaca come parziale contropartita per Bernardeschi: "La Fiorentina ha chiesto Pjaca nell'operazione Bernardeschi, un prestito biennale. La risposta della Juventus è stato un no decisamente secco".