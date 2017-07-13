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Sky, la Fiorentina ha chiesto Pjaca in prestito biennale con diritto di riscatto, secco no della Juventus

Sky chiarisce, la Juventus non vuole assolutamente cedere alla Fiorentina Marko Pjaca

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 21:46
Sky, la Fiorentina ha chiesto Pjaca in prestito biennale con diritto di riscatto, secco no della Juventus -
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Nell'edizione serale di Sky Sport 24, il giornalista dell'emittente satellitare ed editorialista di Tuttomercatoweb Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato e sulla voce di un possibile approdo a Firenze di Marko Pjaca come parziale contropartita per Bernardeschi: "La Fiorentina ha chiesto Pjaca nell'operazione Bernardeschi, un prestito biennale. La risposta della Juventus è stato un no decisamente secco".

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