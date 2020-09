Secondo Sky, è fatta per Borja Valero che torna alla Fiorentina. Nelle scorse ore la trattativa ha preso quota, oggi è arrivata l’intesa definitiva, con l’ufficialità attesa per domani. Il centrocampista spagnolo ha accettato un anno di contratto coronando il sogno di tornare in viola. Benassi invece è ad un passo dall’Hellas: l’intesa è vicina, c’è l’accordo. E l’addio di Benassi sblocca il posto per Borja…