Sky, Dalbert ha accettato i viola. In dirittura d'arrivo lo scambio con Biraghi. Si va verso il prestito secco

Secondo quanto riporta Sky Sport lo scambio Biraghi-Dalbert con l'Inter è finalmente in dirittura d'arrivo. Il brasiliano inizialmente indeciso sembra aver accettato la destinazione viola. La formula...

Secondo quanto riporta Sky Sport lo scambio Biraghi-Dalbert con l'Inter è finalmente in dirittura d'arrivo. Il brasiliano inizialmente indeciso sembra aver accettato la destinazione viola. La formula dovrebbe essere lo scambio secco di prestiti tra Fiorentina ed Inter. Uno scambio quindi tra terzini sinistri, Biraghi sarà nerazzurro e Dalbert vestirà la maglia viola.