Siparietto De Gea-Gosens, il tedesco: "David tra i più forti in Serie A". Il portiere: "Solo in Serie A?"

Simpatico botta e risposta ai microfoni di Dazn tra De Gea e Gosens, tra felicità, sorrisi e gioia dopo la vittoria sul Genoa

Simpatico siparietto a fine partita tra David De Gea e Robin Gosens, i due protagonisti assoluti della vittoria della Fiorentina sul campo del Genoa. I due giocatori viola, intervenuti ai microfoni di Dazn, hanno prima rilasciato un commento sulla partita e sulla situazione positiva della squadra, poi si sono stretti in un bellissimo abbraccio tra sorrisi e imbarazzo quando il giornalista ha chiesto al portiere se si sentisse tra i più forti in Serie A.

La domanda, rivolta a De Gea, ha un po' spiazzato lo spagnolo, e Gosens ne ha subito approfittato per intervenire, dicendo "Rispondo io, sì, sicuramente", abbracciando il compagno tra i sorrisi. L'estremo difensore ex Manchester United, imbarazzato dalla domanda, ha poi farfugliato qualcosa, sussurrando al terzino tedesco: "Solo del campionato?". A quel punto, Gosens ha abbozzato un "No, del mundo" in spagnolo, saltando addosso al numero 43 della Fiorentina tra le risate. Segnali di squadra, attaccamento, gruppo e, soprattutto, serenità, che danno regalano fiducia e gioia a tutti i tifosi viola.

LE PAROLE DELL'AGENTE DI GOSENS

https://www.labaroviola.com/ag-gosens-altre-squadre-erano-su-robin-ma-quando-gli-ho-detto-della-fiorentina-non-ci-ha-pensato-un-attimo/275048/