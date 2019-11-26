Sind. Bagno a Ripoli: "Giovedì presenteremo il progetto del centro sportivo, ci saranno sorprese"

Così ha parlato a Radio Bruno Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli: "Per noi è un grande opportunità ospitare la "Casa Viola". Sarà la base di partenza per costruire un club di successo. La for...

Così ha parlato a Radio Bruno Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli: "Per noi è un grande opportunità ospitare la "Casa Viola". Sarà la base di partenza per costruire un club di successo. La forza di una squadra passa anche dall'offerta delle infrastrutture, soprattutto ora con l'avvento del Fair Play Finanziario. Sono spesso in contatto con i dirigenti della Fiorentina, vogliamo costruire una grande squadra. Questa zona era anche nelle mire di Cecchi Gori e di Della Valle poi ma forse avevano già in mente di chiudere l'esperienza di proprietari della viola. Ci saranno belle sorprese giovedì quando presenteremo insieme a Commisso e all'architetto Casamonti il progetto. Parola chiave? Bellezza".