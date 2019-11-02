Sind. Bagno a Ripoli: "Commisso contagia con la sua velocità. La nostra collaborazione con la Fiorentina è un esempio"
Queste le parole di Francesco Casini sindaco di Bagno a Ripoli sul nuovo centro sportivo che sarà costruito nel suo comune: "Commisso contagia con la sua velocità sulle tempistiche e penso sia giusto...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 18:43
Queste le parole di Francesco Casini sindaco di Bagno a Ripoli sul nuovo centro sportivo che sarà costruito nel suo comune: "Commisso contagia con la sua velocità sulle tempistiche e penso sia giusto così, siamo soddisfatti di poter ospitare la casa della Fiorentina. Questo diciamo che può essere un esempio di collaborazione tra pubblico e privato".
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