Sind. Bagno a Ripoli: "Commisso contagia con la sua velocità. La nostra collaborazione con la Fiorentina è un esempio"

Queste le parole di Francesco Casini sindaco di Bagno a Ripoli sul nuovo centro sportivo che sarà costruito nel suo comune: "Commisso contagia con la sua velocità sulle tempistiche e penso sia giusto...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2019 18:43

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