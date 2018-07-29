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Simeone: “Non sono Batistuta ma ho segnato a tutte le big. Con Ronaldo aspettano tutti la Juventus”

L’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, ha rilasciato un’intervista in patria. Questa una sintesi:“A Firenze parlano tutti di Batistuta, non sono come lui e non sarò mai come lui, sono semplic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2018 19:22
Simeone: “Non sono Batistuta ma ho segnato a tutte le big. Con Ronaldo aspettano tutti la Juventus” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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L’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, ha rilasciato un’intervista in patria. Questa una sintesi:

“A Firenze parlano tutti di Batistuta, non sono come lui e non sarò mai come lui, sono semplicemente Simeone. Ho fatto 14 goal e posso fare meglio. La scorsa stagione ho segnato a tutte le big. A Firenze oltre al calcio è importante la cultura. La città è caldissima e con Ronaldo a Firenze la gara è diventata di gran lunga la più attesa”.

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