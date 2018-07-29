Simeone: “Non sono Batistuta ma ho segnato a tutte le big. Con Ronaldo aspettano tutti la Juventus”

L’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, ha rilasciato un’intervista in patria. Questa una sintesi:“A Firenze parlano tutti di Batistuta, non sono come lui e non sarò mai come lui, sono semplic...

L’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, ha rilasciato un’intervista in patria. Questa una sintesi:

“A Firenze parlano tutti di Batistuta, non sono come lui e non sarò mai come lui, sono semplicemente Simeone. Ho fatto 14 goal e posso fare meglio. La scorsa stagione ho segnato a tutte le big. A Firenze oltre al calcio è importante la cultura. La città è caldissima e con Ronaldo a Firenze la gara è diventata di gran lunga la più attesa”.