Simeone: "Contro il Milan una partita importante, meglio la vittoria che un mio gol. Mio padre..."

Giovanni Simeone ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole“Quella contro il Milan è una partita importante, i 3 punti possono fare la differenza. Il Milan poi è sempre il Milan, al di là del m...

A cura di Redazione Labaroviola 28 dicembre 2017 15:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone

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