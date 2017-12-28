Simeone: "Contro il Milan una partita importante, meglio la vittoria che un mio gol. Mio padre..."
Giovanni Simeone ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole“Quella contro il Milan è una partita importante, i 3 punti possono fare la differenza. Il Milan poi è sempre il Milan, al di là del m...
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2017 15:57
Giovanni Simeone ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole
“Quella contro il Milan è una partita importante, i 3 punti possono fare la differenza. Il Milan poi è sempre il Milan, al di là del momento che sta passando. Vincere con un mio gol sarebbe importante, ma in questi mesi ho imparato che il gruppo conta più delle individualità. Mio padre? Mi dà dei consigli come padre, ma le scelte come calciatore le faccio io"