Si tratta con la Juventus per Arthur ma c’è distanza sull’ingaggio. Fiorentina vuole grosso aiuto

Fiorentina e Juventus trattano per Arthur. Il centrocampista brasiliano classe 1996 viene da una stagione assolutamente fallimentare con il Liverpool con l’attivo zero presenze nel campionato inglese. Nella stagione precedente, quella 2021/2022, con la maglia bianconera invece ha giocato 20 gare complessive in serie A. Il club viola e quello bianconero stanno discutendo sull’ingaggio del calciatore che attualmente percepisce 4,5 milioni netti a stagione, ben 6 milioni e mezzo lordi (grazie al decreto crescita). La distanza sta proprio in questo, nel pagamento dell’ingaggio, il club viola vorrebbe che la Juventus pagasse parte dell’esborso e dunque c’è da trovare questa soluzione se si vuole portare davvero il brasiliano a Firenze.

LA FIORENTINA SCARICA AMRABAT