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Si intensificano i contatti per De Paul. Incontro a Milano per il giocatore in viola

Nuovi contatti per Rodrigo De Paul. Per l’esterno dell’Udinese Pantaleo Corvino si era mosso già nei giorni scorsi, incontrando il nuovo d.t. dell’Udinese Daniele Pradè. Secondo quanto riportato da Ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 11:36
Si intensificano i contatti per De Paul. Incontro a Milano per il giocatore in viola -
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Nuovi contatti per Rodrigo De Paul. Per l’esterno dell’Udinese Pantaleo Corvino si era mosso già nei giorni scorsi, incontrando il nuovo d.t. dell’Udinese Daniele Pradè. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel pomeriggio di ieri ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Fiorentina e il club friulano. E proprio in questi giorni Pradè è a Milano per fare il punto della situazione con l’intermediario.

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