SI È DIMESSO PRANDELLI DA ALLENATORE DELLA FIORENTINA, IACHINI PRONTO A TORNARE

Clamorosa notizia di questi minuti in casa Fiorentina. Come rivelato da Sky Sport poco fa, Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore viola e dunque lascia la panchina della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Milan. Una scelta presa direttamente da Prandelli che ora dovrà portare il club del presidente Commisso a una decisione definitiva sul prossimo allenatore: possibile un ritorno di Beppe Iachini, contatti in corso come spiega Gianluca Di Marzio di Sky, potrebbe essere lui il sostituto.

PIZARRO PARLA DELLA FIORENTINA, MA ANCHE DEL SUO PASSATO A FIRENZE