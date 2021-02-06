Shalimov: "Kokorin non criticatelo troppo. Non è in forma, dovete capirlo, gli serve tempo"

Lui è l'ideale per una squadra che gioca con tre attaccanti

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"Ieri ho visto la partita - ha detto Igor Shalimov a Lady Radio, ex centrocampista dell'Inter -, volevo vedere Kokorin in campo. Allo Spartak Mosca lo facevano giocare in un posto non adatto a lui. Lui è l'ideale per una squadra che gioca con tre attaccanti. Il problema ora? Non è in forma, dovete capirlo. Ieri è entrato e non ha fatto vedere nulla perchè non è pronto. State tranquilli e non criticatelo troppo, ci vuole tempo".

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