Dragowski: "Siamo arrabbiati, abbiamo perso 2-0 quindi non so se sono stato il migliore in campo"

Le parole del portiere viola

"Se io sono stato il migliore in campo ieri sera contro l'Inter? Non lo so - ha detto Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina ai canali social dei viola -, abbiamo perso 2-0. Non possiamo essere contenti, anzi siamo arrabbiati. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima gara e lavorare duramente".

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