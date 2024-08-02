Sgarro della Juve all’Atalanta? Corriere dello Sport: “Intreccio di mercato per Nico Gonzalez”

Che intreccio di mercato! Non si sblocca Koopmeiners alla Juve e i bianconeri tentano la beffa?

Il mercato calcistico è in fermento con un intreccio che coinvolge Juventus, Atalanta e Fiorentina, e giocatori come Koopmeiners e Nico Gonzalez al centro delle trattative. La Juventus ha offerto 45 milioni per Koopmeiners, ma l'Atalanta non ha ancora accettato. Nel frattempo, l'Atalanta sta sondando Nico Gonzalez, valutato dalla Fiorentina tra 35 e 40 milioni, anche se la Juventus potrebbe inserirsi nella trattativa offrendo contropartite tecniche come McKennie o, in alternativa, Szczesny, nonostante il suo alto ingaggio.

La Fiorentina, prevedendo una possibile partenza di Gonzalez, sta valutando Albert Gudmundsson e ha Berardi come opzione finale. La Juventus potrebbe considerare Gonzalez come sostituto di Chiesa, ma il successo dell'affare dipenderà dalla valutazione delle contropartite e dalla disponibilità finanziaria. La situazione è in continua evoluzione e si deciderà anche in base ai movimenti degli altri club, come l'eventuale cessione di El Bilal Touré dall'Atalanta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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