Sfuma il ritorno di Solomon, Romano: "Il giocatore andrà al West Ham, affare chiuso a 5 milioni"
L'esterno israeliano firmerà per il club di Championship
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2026 18:26
Secondo Fabrizio Romano, Manor Solomon ha accettato di trasferirsi al West Ham in Championship dopo essere tornato al Tottenham. Sull'israeliano si era mossa anche la Fiorentina per un ritorno dopo gli scorsi 6 mesi in viola.
Il giocatore farà le visite domani per poi firmare un triennale con opzione di un anno fino al 2030. La trattativa si chiude a 5 milioni di parte fissa con 2 di bonus per gli Spurs.